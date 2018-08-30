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На остановке в Киеве столкнулись автобус и троллейбус – скорая увезла 4 пострадавших

В Киеве произошла серьезная авария между маршрутным автобусом и троллейбусом. В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы 4 человека.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Водитель маршрутного автобуса №421 не придерживался безопасной дистанции из-за чего и произошла авария с 27 троллейбусом.

На месте наблюдается серьезная пробка в сторону Почайной.


Читайте: Выехал на встречку: в ДТП под Киевом пострадали 5 человек

К слову, вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве на северо-западе Польши произошло ДТП. Один гражданин Украины погиб, а другой получил травмы.

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