В Каменском мужчина покончил с собой из-за игры Момо

В Каменском (Днепропетровская область) мужчина покончил жизнь самоубийством предположительно из-за игры Момо.

Об этом сообщает местное издание 5692.

По словам очевидцев, мужчина 1981 года рождения прыгнул с окна лестничной площадки многоэтажного дома, упал на козырек парадного входа и разбился насмерть.

Каменчане, обсуждая происшествие в социальных сетях, не оставляют вариант, что погибшего к такому поступку подтолкнула страшная игра Момо, которая разлетелась по всему миру.

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Как рассказала старший инспектор полиции Елена Тимченко, по происшествию открыто дело по статье самоубийство. В данный момент устанавливаются возможные причины.

Напомним, что в Кривом Роге 13-летняя девочка выпрыгнула из окна шестого этажа. Такой поступок связывают с суицидальной игрой Момо.