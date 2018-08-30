В Киеве мужчина взял в заложники четырех детей и угрожал оружием

В Святошинском районе Киева задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и угрожал применить оружие.
Инцидент произошел на улице Жмеринской в Киеве, сообщает полиция Киева.
К полицейским позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену.
Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожал оружием.
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На место прибыл наряд патрульных, спецназовцы и следственно-оперативная группа.
– С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать.
Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции.
Детей освободили, а злоумышленника задержали, – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
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Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Тем временем в Бердичеве водитель маршрутки напал на пожилую пассажирку и взял ее в заложники после того, как женщина возмутилась его хамству.
Фото: Полиция Киева