В Святошинском районе Киева задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и угрожал применить оружие.

Инцидент произошел на улице Жмеринской в ​​Киеве, сообщает полиция Киева.

К полицейским позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену.

Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожал оружием.

Подвергались ли Вы домашнему насилию? Да, сообщила об этом в полицию 38%, 35 голосов 35 голосов 38% 38%

Да, но никому не говорила об этом 28%, 26 голосов 26 голосов 28% 28%

Нет, но знаю подругу, которая подвергалась 14%, 13 голосов 13 голосов 14% 14%

Никогда не подвергалась 13%, 12 голосов 12 голосов 13% 13%

Нет, а что делать в таких случаях? 7%, 6 голосов 6 голосов 7% 7% Всего голосов: 92 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

На место прибыл наряд патрульных, спецназовцы и следственно-оперативная группа.

– С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали, – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.



Фото: Поліція Києва Фото: Поліція Києва В Киеве мужчина взял в заложники четырех детей и угрожал оружием / 2 фотографии

Читайте: Разбой, грабеж и поджог. В Киеве напали на книжный магазин

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Тем временем в Бердичеве водитель маршрутки напал на пожилую пассажирку и взял ее в заложники после того, как женщина возмутилась его хамству.

Фото: Полиция Киева