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В Киеве мужчина взял в заложники четырех детей и угрожал оружием

В Святошинском районе Киева задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и угрожал применить оружие.

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Инцидент произошел на улице Жмеринской в ​​Киеве, сообщает полиция Киева.

К полицейским позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену.

Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожал оружием.

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На место прибыл наряд патрульных, спецназовцы и следственно-оперативная группа.

– С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать.

Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции.

Детей освободили, а злоумышленника задержали, – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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В Киеве мужчина взял в заложники четырех детей и угрожал оружием / 2 фотографии

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Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Тем временем в Бердичеве водитель маршрутки напал на пожилую пассажирку и взял ее в заложники после того, как женщина возмутилась его хамству.

Фото: Полиция Киева

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