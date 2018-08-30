В Ровно таксист стрелял в пьяных пассажиров

В Ровно двое пьяных пассажиров напали на таксиста, который подвозил их. Мужчине пришлось отстреливаться.

Об этом говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Таксист рассказал, что подвозил двух пьяных мужчин, которые во время поездки начали угрожать расправой.

После того, как такси прибыло в место назначения, пассажиры напали на водителя и начали избивать.

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По словам очевидцев, мужчины избивали таксиста ногами и никак не реагировали на замечания.

Водителю удалось достать пистолет из авто и совершить выстрел в воздух, которых не спугнул нападающих. После этого, мужчина выстрелил в одного из пассажиров. Он был госпитализирован с ранением груди в состоянии средней тяжести.

Полиция рассматривает действия таксиста, как самооборону.



На днях в Киеве возле столичного автовокзала произошел конфликт между группой мужчин, который закончился стрельбой.