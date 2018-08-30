Заманивал мальчиков походами на пикники. На Сумщине задержали педофила

В городе Конотоп Сумской области задержали извращенца, который любил “отдыхать” с малолетними мальчиками.

Родители рассказали, что с их детьми неизвестный мужчина ведет непристойные разговоры, сообщает областная полиция.

А через некоторое время он предложил детям за вознаграждение пойти с ним на отдых в безлюдное место. Поэтому, чтобы разоблачить и задержать развратника, правоохранителям пришлось развернуть целую операцию.

– Когда злоумышленник убедился, что его действия останутся незамеченными, он начал заставлять мальчиков раздеться, фотографировал их на цифровой фотоаппарат и пытался склонить к совершению определенных действий. Именно в это время его и задержали сотрудники полиции, – рассказали правоохранители.

Дома у педофила нашли детскую порнографию: фотоальбомы, диски, видеокассеты, фотопленки.

Также изъяты компьютер и аппаратуру для изготовления фотоснимков.

Злоумышленник выбирал детей 10-12 лет, в большинстве – из неблагополучных семей или сирот.

Под предлогом пляжного отдыха или устройства пикников на велосипеде выезжал с ними в малолюдные места, где и совершал развратные действия.

Открытое уголовное производство по признакам ч.2 ст. 156 УК Украины – Совершение развратных действий в отношении малолетнего.

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К слову, в Киевской области задержали педофила, который в течение 3 лет развращал ребенка.

Фото: su.npu.gov.ua