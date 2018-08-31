14 подростков отравились в оздоровительном комплексе на Буковине

В Черновицкой области 14 подростков отравились во время отдыха в одном из спортивно-оздоровительных комплексов города Вижница.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

За медицинской помощью обратились 14 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Все они – спортсмены из Киевской области, которые отдыхали в городе Вижница. Подростки жили и питались в одном из спортивно-оздоровительных комплексов города.

Медики 30 августа сообщили полицейским, что в районную больницу обратились 14 несовершеннолетних с жалобами на повышение температуры тела, расстройство желудка и плохое самочувствие. Врачи диагностировали пищевое отравление. После того, как детям оказали помощь, их в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливают причину отравления, проводят досудебное расследование.

Как сообщалось, в детском санатории в Черкассах умерла 13-летняя девочка.