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Мы почувствовали этот мир! В Днепре парень с девушкой выпрыгнули с 8 этажа

В Днепре произошло двойное самоубийство. Там парень и девушка выбросились из окна восьмого этажа.

Пара снимала жилье на протяжении нескольких дней, пишет Первый городской.  Утром 31 августа 16-летняя девушка и 18-летний парень выпрыгнули из окна восьмого этажа. Подростки получили травмы несовместимые с жизнью.

Правоохранители открыли уголовное производство. Стражи порядка выясняют все детали случившегося.

– Невозможно понять молодых людей, которые приехали из Киева в Днепр, чтобы покончить жизнь самоубийством. Эти молодые люди сегодня прыгают с многоэтажного дома и умирают, потому что они, по их словам, “уже пожили и познали жизнь в свои 17-18 лет”, – написал на своей странице в Facebook Вячеслав Аброськин.

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Мы почувствовали этот мир! В Днепре парень с девушкой выпрыгнули с 8 этажа / 3 фотографии

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К слову, Факты ICTV сделали подборку самых страшных флешмобов, а также узнали, почему люди идут на это и как уберечь своего ребенка.

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