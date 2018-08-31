PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Переломы и рваные раны. На Запорожье бык чуть не заколол женщину/

Переломы и рваные раны. На Запорожье бык чуть не заколол женщину

В Запорожской области огромный бык едва не заколол 72-летнюю женщину. Взбешенное животное напало сзади, не оставив на теле живого места.

Переломи та рвані рани. На Запоріжжі бик ледь не заколов жінку

На Запорожье 72-летняя женщина едва не умерла на рогах взбесившегося быка.

Животное напало на пенсионерку сзади, когда она привязывала корову.

Бык потрепал женщину так, что на ее теле просто не осталось живого места.

По словам врачей, у пострадавшей переломы позвоночника в шейном отделе, множественные переломы ребра слева, повреждение легких, внутриплевральное кровотечение, закрытая травма брюшной полости, а также рваная рана правого бедра.

Читайте: Открытый перелом черепа. На Ровенщине ребенок попал в отсек картофелекопалки

Владелец быка признается, что животное опасно, однако убивать любимца наотрез отказывается.

Почему опасного скота, который уже почувствовала вкус человеческой крови, не хотят изолировать? И неужели за зверство никто не ответит?

Смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

Ранее в Николаевской области взбешенный домашний бык напал на двух мужчин – они получили серьезные травмы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сиденья и ремни безопасности! За 6 дней хомяк уничтожил все в авто хозяйки
Всесвітній день безпритульних тварин
Пушистый антистресс. Как взять животное из приюта
В Германии полиция спасала мужчину от белки
У Запорізькій області КамАЗ зіткнувся з маршруткою
В Запорожской области грузовик влетел в маршрутку – погибли пятеро детей
Косатка 16 дней “возит” на спине умершего детеныша
Кішка
Женщины или мужчины? Кого кошки любят больше
Жестокие развлечения! Как издеваются над животными, которые работают
Въехала в полицейских и сбила двух пешеходов – 17-летняя девушка устроила ДТП
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка