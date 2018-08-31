Переломы и рваные раны. На Запорожье бык чуть не заколол женщину

В Запорожской области огромный бык едва не заколол 72-летнюю женщину. Взбешенное животное напало сзади, не оставив на теле живого места.

На Запорожье 72-летняя женщина едва не умерла на рогах взбесившегося быка.

Животное напало на пенсионерку сзади, когда она привязывала корову.

Бык потрепал женщину так, что на ее теле просто не осталось живого места.

По словам врачей, у пострадавшей переломы позвоночника в шейном отделе, множественные переломы ребра слева, повреждение легких, внутриплевральное кровотечение, закрытая травма брюшной полости, а также рваная рана правого бедра.

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Владелец быка признается, что животное опасно, однако убивать любимца наотрез отказывается.

Почему опасного скота, который уже почувствовала вкус человеческой крови, не хотят изолировать? И неужели за зверство никто не ответит?

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