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Писала СМС: женщина не заметила тонущую дочь из-за смартфона

В китайском городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, мать так была занята перепиской в телефоне, что не заметила, как ее дочь начала тонуть.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Годовалую девочку отвели в бассейн в честь дня рождения. Когда ее мать отвлеклась на мобильный телефон, спасательный круг с младенцем опрокинулся. В результате голова ребенка оказалась под водой.

Женщина писала текстовое сообщение и не заметила, что случилось. Ее внимание пытался привлечь другой ребенок, но она отмахнулась от него. Сотрудник бассейна ненадолго отлучился, поэтому других взрослых рядом не было.

Прошло почти полторы минуты, прежде чем женщина поняла, что дочь тонет. Она вытащила ее из воды и попыталась сделать ей искусственное дыхание, а затем быстро ушла.

Через 20 минут мать принесла ребенка в больницу. К тому времени девочка не дышала, у нее остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать ее, однако она так и не пришла в сознание.

Ребенок остается в больнице в критическом состоянии.

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К слову, в Беляевском районе Одесской области 11-месячный мальчик утонул в кастрюле с водой, когда остался без присмотра.

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