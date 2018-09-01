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В Сочи при посадке загорелся самолет, много пострадавших

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании UTair, летевший из Москвы, при посадке в аэропорту Сочи выкатился за взлетно-посадочную полосу и загорелся.

Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 02.29 ночи.

По данным СМИ, самолет не мог зайти на посадку из-за плохих погодных условий, а при приземлени выкатился за взлетно-посадочную полосу.

Предварительно, загорелись левое и правое крылья самолета. По данным мизнздрава РФ, пострадали 18 человек, трое из них – дети. Всего на борту самолета находились 166 человек. Всех пассажиров оперативно эвакуировали.

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– Южной транспортной прокуратурой организовано проведение проверки по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ход расследования взят на контроль прокуратурой, – проинформировали в прокуратуре.

Напомним, как произошло задымление в аэропорту Праги.

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