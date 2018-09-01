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В США полиция застрелила известную актрису

В США полицейские застрелили актрису Ванессу Маркес из телесериала Скорая помощь из-за игрушечного пистолета.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Так, полиция приехала на вызов в дом актрисы в Южной Пасадене.

Домовладелец заявил, что у 49-летней женщины случился нервный приступ.

Полицейские полтора часа уговаривали Ванессу Маркес поехать в больницу, но женщина наставила на них пистолет, который, как выяснилось позже, оказался пластиковой игрушкой.

Офицеры открыли огонь. Актриса получила огнестрельное ранение и умерла.

Читайте: Под Львовом пьяный полицейский насмерть сбил двух человек на скутере

Напомним, как в Швеции полиция застрелила мужчину-аутиста с игрушечным пистолетом.

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