2 сентября на улице Телиги в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и троллейбуса.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

– Серьезная мото-ДТП с пострадавшими в Киеве на Елены Телиги: пилот на полной скорости врезался в троллейбус, – говорится в сообщении.

В результате столкновения с троллейбусом мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

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О пострадавших в троллейбусе не сообщалось.

Сейчас на месте аварии работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.









В Киеве мотоцикл протаранил троллейбус, есть пострадавшие / 5 фотографий

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