PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве мотоцикл протаранил троллейбус, есть пострадавшие/

В Киеве мотоцикл протаранил троллейбус, есть пострадавшие

2 сентября на улице Телиги в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и троллейбуса.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

– Серьезная мото-ДТП с пострадавшими в Киеве на Елены Телиги: пилот на полной скорости врезался в троллейбус, – говорится в сообщении.

В результате столкновения с троллейбусом мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

Читайте: Тянула младенца по песку и бросила на пляже: в Одессе разыскивают горе-мать

О пострадавших в троллейбусе не сообщалось.

Сейчас на месте аварии работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

image image image image image
В Киеве мотоцикл протаранил троллейбус, есть пострадавшие / 5 фотографий

К слову, вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве на северо-западе Польши произошло ДТП. Один гражданин Украины погиб, а другой получил травмы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Похищение ребенка в центре Киева: подробности
ДТП
В США автомобиль с автопилотом Apple попал в ДТП
Городская власть делает все возможное, чтобы поскорее вернуть горячую воду Киеву – Кличко
В Киеве выступили Imagine Dragons – как это было
Немного грустно, но неотвратимо: как киевляне провожают лето
Зміни метро
Украинское метро: как новая стоимость проезда повлияет на качество и путь автоматизации
До свидания, телевидение. Украина переходит на цифровое вещание
Викрадення
В Киеве похитители на Mazda затолкали мужчину в авто
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка