2 сентября на улице Телиги в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и троллейбуса.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
– Серьезная мото-ДТП с пострадавшими в Киеве на Елены Телиги: пилот на полной скорости врезался в троллейбус, – говорится в сообщении.
В результате столкновения с троллейбусом мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.
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О пострадавших в троллейбусе не сообщалось.
Сейчас на месте аварии работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.
В Киеве мотоцикл протаранил троллейбус, есть пострадавшие / 5 фотографий
К слову, вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве на северо-западе Польши произошло ДТП. Один гражданин Украины погиб, а другой получил травмы.
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