В Николаеве убили исследователя Голодомора Николая Шитюка – СМИ

В Николаеве нашли тело известного ученого Николая Шитюка.

В квартире многоэтажного дома Николаева на пересечении Центрального проспекта и 3-й Слободской обнаружили тело известного ученого и исследователя Голодомора Николая Шитюка, сообщают Новости-N, посылаясь на источник в прокуратуре.

На теле мужчины были признаки насильственной смерти (ножевые ранения).

По информации издания, Шитюк на 3 часа снял квартиру в доме. По истечении этого времени хозяйка начала звонить ученому, но он не отвечал.

– Когда она (Хозяйка квартиры – Ред.) приехала в квартиру, то нашла мужчину с ножом в спине без признаков жизни, – говорится в сообщении.

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