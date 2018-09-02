В Ровно неизвестные подожгли авто депутата

Об этом заявил спикер полиции Ровенской области Антон Крук, передает 112 Украина.

– Около 01.00 к нам поступило сообщение, что в Ровно по ул. Черновола горит автомобиль Mercedes. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль принадлежит 30-летнему жителю Ровно, депутату городского совета. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и предотвратили взрыв автомобиля, перекрыв газовый баллон и сняв клеммы с аккумулятора. В результате возгорания поврежден моторный отсек, лобовое стекло и передняя панель автомобиля, – сказал Крук.