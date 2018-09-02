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В Ровно неизвестные подожгли авто депутата

В Ровно ночью неизвестные подожгли автомобиль депутата местного горсовета.

Підпал авто

Об этом заявил спикер полиции Ровенской области Антон Крук, передает 112 Украина.

– Около 01.00 к нам поступило сообщение, что в Ровно по ул. Черновола горит автомобиль Mercedes. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль принадлежит 30-летнему жителю Ровно, депутату городского совета. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и предотвратили взрыв автомобиля, перекрыв газовый баллон и сняв клеммы с аккумулятора. В результате возгорания поврежден моторный отсек, лобовое стекло и передняя панель автомобиля, – сказал Крук.

По факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

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В Ровно неизвестные подожгли авто депутата / 3 фотографии

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К слову, в Ровно двое пьяных пассажиров напали на таксиста, который подвозил их. Мужчине пришлось отстреливаться.

Фото: Sviatoslav Stelmashchuk

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