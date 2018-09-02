В США автомобиль с автопилотом Apple попал в ДТП

В штате Калифорния (США) в ДТП попал автомобиль Lexus RX450H, который находился под управлением искусственного интеллекта от Apple, сообщает Deutsche Welle.

– Автомобиль Lexus RX450H, управляемый искусственным интеллектом, двигался со скоростью 1,5 километра в час и планировал выехать на автостраду, однако в него врезался Nissan Leaf, за рулем которого находился человек. Это авто двигалось со скоростью 25 километров в час, – говорится в сообщении.