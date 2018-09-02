В Закарпатской области произошел взрыв в жилом доме – есть пострадавший

В селе Большая Бакта (Закарпатская область) в частном доме произошел взрыв.

В селе Большая Бакта (Закарпатская область) в частном жилом доме произошел сильный взрыв, сообщает пресс-служба главы Закарпатской области Геннадия Москаля.

– В результате кирпичный дом разрушен до основания, один человек (56-летний мужчина, который арендовал дом) травмирован. Сейчас травмированному оказывается медицинская помощь, угрозы для его жизни нет, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели и представители Береговской райгосадминистрации.

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К слову, в китайском городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, мать так была занята перепиской в телефоне, что не заметила, как ее дочь начала тонуть.

Фото: пресс-служба главы Закарпатской области Геннадия Москаля