В Италии женщина с ножами набросилась на посетителей музея

В городе Каннето-суль-Ольо (Италия) посетительница музея с ножами набросилась на людей.

В городе Каннето-суль-Ольо (Италия) в коммунальном музее женщина достала ножи и набросилась на посетителей, в результате чего погиб один человек, трое получили ранения, сообщает La Gazzetta di Mantova.

Женщина попала в музей как обычная туристка, но через какое-то время начала кричать и достала достала два кухонных ножа, после чего набросилась на посетителей.

После этого нападавшая, находясь в состоянии аффекта, вышла на улицу и попыталась ударить ножом прохожих. Вскоре женщину задержали.

Нападавшей оказалась 58-летняя медсестра из Польши Барбара Чмуржинская. Мотивы ее действий выясняются.

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