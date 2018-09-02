PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Италии женщина с ножами набросилась на посетителей музея/

В Италии женщина с ножами набросилась на посетителей музея

В городе Каннето-суль-Ольо (Италия) посетительница музея с ножами набросилась на людей.

Поліція

В городе Каннето-суль-Ольо (Италия) в коммунальном музее женщина достала ножи и набросилась на посетителей, в результате чего погиб один человек, трое получили ранения, сообщает La Gazzetta di Mantova.

Женщина попала в музей как обычная туристка, но через какое-то время начала кричать и достала достала два кухонных ножа, после чего набросилась на посетителей.

После этого нападавшая, находясь в состоянии аффекта, вышла на улицу и попыталась ударить ножом прохожих. Вскоре женщину задержали.

Нападавшей оказалась 58-летняя медсестра из Польши Барбара Чмуржинская. Мотивы ее действий выясняются.

Читайте: В Николаеве убили исследователя Голодомора Николая Шитюка – СМИ

К слову, в США полицейские застрелили актрису Ванессу Маркес из телесериала Скорая помощь из-за игрушечного пистолета.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Парламентские выборы в Италии – кто победил, и чего ждать Украине?
В поисках лучшей жизни: куда едут и чем занимаются украинцы за рубежом
В Італії затопило ущелину з туристами
В Италии затопило ущелье с туристами: 8 погибших
Постраждалі в Генуї українці
Обвал моста в Генуе: пострадавшие украинцы записали видео из больницы
Обвал моста в Генуе: под завалами нашли авто с погибшей семьей
Крушение моста в Италии: под завалами еще десятки человек
Авіакатастрофа в Італії
В Италии самолет задел высоковольтный кабель, есть погибшие
Обвал мосту в Генуї
Трагедия в Италии: кто виноват в разрушении моста и цена наказания
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка