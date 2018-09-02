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Ночью на трассе Одесса-Киев ограбили авто со спящими внутри людьми

Ночью на трассе Одесса-Киев на одной из АЗС злоумышленники ограбили машину, в которой находилась семья, остановившаяся отдохнуть.

Об этом в Facebook рассказал сам пострадавший Андрей Егельницкий.

Мужчина сообщил, что он на авто с семьей остановился на парковке АЗС, чтобы немного вздремнуть. В момент нападения в машине было четыре человека.

Также парковка была освещена и работали камеры видеонаблюдения.

– Я находился за сиденьем пассажира (на заднем ряду), моя мама находилась на пассажирском переднем – мы оба и приняли удар на себя. За секунду до произошедшего я открыл глаза и увидел в окне глаза – огромные, наркоманские, страшные. Произошло это действо в 2.45 ночи. Я успел схватиться за сумку и пытался криком как-то сбить с толку нападающего. Но он тупо выдернул меня вместе с сумкой из окна, – рассказал он.

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Ночью на трассе Одесса-Киев ограбили авто со спящими внутри людьми / 2 фотографии

Он отметил, что нападавшие скрылись на серебристом Audi А6 примерно 2008 года выпуска.

– После прибытия полиции, мы выяснили, что там это обычное дело, а преступников никак не могут поймать. И буквально через 10 минут, в 15 км от нас также ограбили еще одну машину, – добавил пострадавший.

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Преступники были без масок — в капюшонах. А перед нападением покупали на АЗС пиво.

– Безнаказанность просто прям и прет из этого всего. А погоны все это крышуют – и вы меня не переубедите в этом никак. (60 случаев за лето), – добавил он.

Позже Егельницкий удалил свой пост об ограблении из сети.

Недавно в Киеве неизвестные расстреляли автомобиль Toyota и украли из него около 2 млн грн.

 

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