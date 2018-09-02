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Похищение ребенка в центре Киева: подробности

2 сентября около 12.00  на улице Тарасовской в Киеве был похищен ребенок. Полиция ввела план Перехват, но потом операцию отменили так как похитителем оказался отец мальчика.

Об этом Фактам ICTV сообщила мать ребенка Дарья Жинская.

Полиция не стала задерживать мужчину, так как он является отцом ребенка. Однако, куда он намеревался вывезти мальчика – неизвестно.

По словам женщины, ребенка ей так и не вернули.

– Он в агрессивном состоянии засунул ребенка в машину. Ребенок кричал, сопротивлялся, но тем не менее, – сказала женщина.

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Жалобы на бывшего мужа поступали в полицию неоднократно.

Жинская рассказала, что не запрещала экс-супругу видеться с ребенком и пообещала дать его отцу через пару дней после того, как ребенок выздоровеет.

– Ребенок был больной. Нужно было, чтобы завтра его педиатр осмотрел и анализы какие-нибудь сделать, – скаазалаа она.

Также женщина предположила, что причиной такого поведения мужчины могли стать прием опиатов и психическая болезнь.

На днях в Днепровском районе Киева трое мужчин схватили на улице прохожего и увезли на автомобиле Volkswagen Golf с номерами литовской регистрации.

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