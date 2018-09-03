Хотела прыгнуть с плотины: в Запорожье спасли участницу Синего кита

В Запорожье нацгвардеец предотвратил самоубийство 16-летней девушки.

В Запорожье военнослужащий 9-го полка Нацгвардии Украины предотвратил самоубийство 16-летней девушки, пытавшейся спрыгнуть с плотины ДнепроГЭСа по требованию “куратора” виртуальной игры Синий кит, склоняющей в соцсетях подростков к суициду.

Информация о данном инциденте опубликована на официальной странице запорожской воинской части 3029 9-го полка Национальной гвардии Украины.

В ней сообщается, что военнослужащий данного воинского подразделения Андрей Стукало, проезжая по ДнепроГЭС, заметил, что на перилах плотины стоит плачущая девушка-подросток. Приблизившись к ней, боец убедил ее не совершать роковой шаг и помог сойти с перил на дорогу. Девушка находилась в тяжелом психологическом состоянии и не могла объяснить причину своего поступка.

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В Днепровском райотделе полиции Запорожья, куда военный доставил спасенную, выяснилось, что девушке 16 лет, несколько дней назад она исчезла из дома, а спрыгнуть с плотины решилась, получив это задание от куратора виртуальной игры Синий кит.

В настоящее время девушка находится в безопасности, ее передали родителям.

Напомним, 8 марта под Одессой повесился пятиклассник, который был замешан в игру Синий кит.