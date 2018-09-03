PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Пыталась сделать селфи: в Киеве пьяная учительница выпала из окна - СМИ/

Пыталась сделать селфи: в Киеве пьяная учительница выпала из окна – СМИ

В Киеве учительница пыталась сделать селфи в заброшенном здании и выпала из окна на третьем этаже.

Селфі

В Шевченковском районе Киева учительница, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, выпала с третьего этажа старого здания при попытке сделать селфи, сообщает УНН.

По информации источника издания, 39-летняя женщина, работающая преподавателем иностранного языка, забралась в заброшенное здание ради того, чтобы сделать селфи.

В результате падения она получила черепно-мозговую травму. Учительницу оперативно доставили в городскую клиническую больницу.

Врачи также диагностировали у пострадавшей подозрение на острую интоксикацию вследствие употребления алкоголя.

Читайте: Похищение ребенка в центре Киева: подробности

К слову, в Запорожье нацгвардеец предотвратил самоубийство 16-летней девушки.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дисплеи и парты-трансформеры: в Киеве открыли “умную школу”
В Киеве мотоцикл протаранил троллейбус, есть пострадавшие
Похищение ребенка в центре Киева: подробности
Городская власть делает все возможное, чтобы поскорее вернуть горячую воду Киеву – Кличко
В Киеве выступили Imagine Dragons – как это было
Немного грустно, но неотвратимо: как киевляне провожают лето
Зміни метро
Украинское метро: как новая стоимость проезда повлияет на качество и путь автоматизации
До свидания, телевидение. Украина переходит на цифровое вещание
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка