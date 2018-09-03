Пыталась сделать селфи: в Киеве пьяная учительница выпала из окна – СМИ

В Киеве учительница пыталась сделать селфи в заброшенном здании и выпала из окна на третьем этаже.

В Шевченковском районе Киева учительница, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, выпала с третьего этажа старого здания при попытке сделать селфи, сообщает УНН.

По информации источника издания, 39-летняя женщина, работающая преподавателем иностранного языка, забралась в заброшенное здание ради того, чтобы сделать селфи.

В результате падения она получила черепно-мозговую травму. Учительницу оперативно доставили в городскую клиническую больницу.

Врачи также диагностировали у пострадавшей подозрение на острую интоксикацию вследствие употребления алкоголя.

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