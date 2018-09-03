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Резня в общежитии НАУ: первокурсник напал на студентов, есть пострадавшие

1 сентября около 01.00 первокурсник устроил резню в общежитии Национального авиационного университета в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

– Молодой человек пришел в общежитие Национального авиационного университета, расположенного на ул. Нежинской в ​Киеве, и пытался проникнуть в помещение. У входа у него возник конфликт со студентами – жителями указанного общежития, которые не пускали последнего внутрь. Возмутившись этим, парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела, – говорится в сообщении.

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В результате противоправных действий у одного пострадавшего тяжкие телесные повреждения, у другого – легкие телесные повреждения. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К слову, 21 августа в городе Познань, что на западе Польши, три человека с мачете напали на молодую пару из Украины, которые были вынуждены прятаться на территории пожарной части.

Фото: dreamstime.

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