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В Бразилии сгорел Национальный музей с миллионами экспонатов

2 сентября в Рио-де-Жанейро произошел пожар в Национальном музее Бразилии.

Пожежа

2 сентября в Рио-де-Жанейро из-за пожара сгорел Национальный музей Бразилии – старейшее научное учреждение страны с миллионами экспонатов, сообщает телеканал Globo.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, поскольку он произошел уже после закрытия музея. Большая часть крыши здания уже обрушилась.

Площадь Национального музея Бразилии составляет более 20 тыс. кв. метров, в его коллекции было около 20 млн экспонатов.

В музее находились археологические артефакты, египетские и южноамериканские мумии и древности, предметы быта и минералы.

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К слову, самолет Boeing 737-800 авиакомпании UTair, летевший из Москвы, при посадке в аэропорту Сочи выкатился за взлетно-посадочную полосу и загорелся.

Фото: Globo

Видео: Fire Arrow

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