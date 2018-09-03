PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Харькове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна. Полиция нашла записку/

В Харькове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна. Полиция нашла записку

14-летняя девушка выпала с балкона многоэтажного дома по улице Салтовское шоссе в Харькове.

выпрыгнула из окна

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

– Установлено, что вечером девушка должна была вернуться домой, но сказала родителям, что немного погуляет. Через некоторое время она выпала с балкона, расположенном на 14 этаже, – говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили предсмертную записку, но отказались сообщить о ее содержании.

Читайте: В США из-за адского флешмоба девочка чуть не сгорела живьем (18+)

По информации полиции, девочка вместе с двумя братьями (2007 и 2015 года рождения) воспитывалась в благополучной семье.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Кривом Роге 13-летняя девочка выпрыгнула из окна шестого этажа. Такой поступок связывают с суицидальной игрой Момо.

Фото: telefakt.ru.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Хотела прыгнуть с плотины: в Запорожье спасли участницу Синего кита
Мы почувствовали этот мир! В Днепре парень с девушкой выпрыгнули с 8 этажа
В Каменском мужчина покончил с собой из-за игры Момо
В метро Харькова мужчина ударил ножом женщину
В Харькове из окна многоэтажки выпал ребенок
В Николаеве нашли повешенным военнослужащего-контрактника
Самогубство
Под Одессой повесилась 15-летняя беременная девушка
День независимости: как провели праздник во Львове, Харькове, Одессе и Днепре
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка