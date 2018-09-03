В Харькове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна. Полиция нашла записку

14-летняя девушка выпала с балкона многоэтажного дома по улице Салтовское шоссе в Харькове.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

– Установлено, что вечером девушка должна была вернуться домой, но сказала родителям, что немного погуляет. Через некоторое время она выпала с балкона, расположенном на 14 этаже, – говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили предсмертную записку, но отказались сообщить о ее содержании.

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По информации полиции, девочка вместе с двумя братьями (2007 и 2015 года рождения) воспитывалась в благополучной семье.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Кривом Роге 13-летняя девочка выпрыгнула из окна шестого этажа. Такой поступок связывают с суицидальной игрой Момо.

Фото: telefakt.ru.