В Кривом Роге ликвидировали масштабную утечку хлора

На предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области произошла утечка 25-30 кг хлора.

Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в области.

– 3 сентября в 8.20 в Службу спасения 101 поступило сообщение об утечке хлора на территории склада хлора по ул. Никопольское шоссе в Долгинцевском районе города Кривой Рог. При переливании жидкого хлора из танка емкостью 96 кубических метров в транспортировочную емкость объемом 0,8 кубических метров в задвижке между танком и емкостью не выдержал уплотнитель, что повлекло утечку 25-30 кг хлора, – говорится в сообщении.

В результате образовалось облако газообразного хлора объемом около 3 кубических метров, которое распространилась на площади 100 кв. метров.

– К ликвидации происшествия привлечены спасатели 26 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС области и Криворожского горноспасательного отряда, которые ликвидировали утечку опасного химического вещества. По состоянию на 8.55 утечка хлора локализована, в 9.05 ликвидирована, – уточнили спасатели.

В 10.20 в центральную районную больницу Криворожского района бригада скорой доставила оператора хлорных установок, женщину 1964 года, с подозрением на отравление парами хлора.

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От Службы спасения на месте происшествия привлекли 20 спасателей личного состава и 4 единицы техники.

– По результатам аварийного прогнозирования, зона возможного химического загрязнения составляет примерно 0,906 км2, глубина зоны возможного химического загрязненного составляет примерно 0,38 км, площадь зоны прогнозируемого химического загрязнения – примерно 0,226 км2. Населенные пункты в зону возможного химического загрязнения не попадают, – добавили в ДСНС.

Напомним, в Закарпатской области произошел мощный взрыв в жилом доме.