Затащил в кусты и угрожал убить – в Вышгороде задержали насильника

Полицейские задержали парня, который изнасиловал девушку в Вышгороде.

Полицейские разыскали и задержали парня, который изнасиловал 27-летнюю девушку на улице, сообщает полиция Киевской области.

– В городе Вышгород около 9 утра молодой человек в спортивной одежде набросился на 27-летнюю женщину, которая направлялась на работу. Незнакомец схватил девушку за шею. Угрожая убить, он затянул потерпевшую в кусты и изнасиловал, – говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.152 (Изнасилование), а также по ч.1 ст.153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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