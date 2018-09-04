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Массовое отравление под Львовом: 15 человек госпитализированы

В селе Суходолы (Львовская область) 15 посетителей кафе попали в больницу после празднования дня рождения.

Об этом сообщает департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пишет УНИАН.

1 сентября компания в кафе праздновала день рождения, а уже на следующий день в инфекционное отделение Бродовской районной больницы были госпитализированы восемь участников застолья, в том числе двое детей, с симптомами пищевой токсикоинфекции.

3 сентября в больницу были госпитализированы с пищевым отравлением еще семь посетителей кафе, из них четыре ребенка в возрасте от 3 до 17 лет.

Состояние пациентов средней тяжести.

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В пищу они употребляли различные салаты с майонезом, рыбные и мясные блюда, десерты.

– Работа кафе на время проверки приостановлена на трое суток. Общее количество лиц, употреблявших пищу в кафе 1 сентября, уточняется, – сообщили в ОГА.

О ситуации уведомлены соответствующие подразделения Госпродпотребслужбы, которые осуществляют обследование в очаге инфекции.

Напомним, 14 подростков отравились в оздоровительном комплексе на Буковине.

Фото: dreamstime.

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