Массовое отравление под Львовом: 15 человек госпитализированы

В селе Суходолы (Львовская область) 15 посетителей кафе попали в больницу после празднования дня рождения.
Об этом сообщает департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пишет УНИАН.
1 сентября компания в кафе праздновала день рождения, а уже на следующий день в инфекционное отделение Бродовской районной больницы были госпитализированы восемь участников застолья, в том числе двое детей, с симптомами пищевой токсикоинфекции.
3 сентября в больницу были госпитализированы с пищевым отравлением еще семь посетителей кафе, из них четыре ребенка в возрасте от 3 до 17 лет.
Состояние пациентов средней тяжести.
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В пищу они употребляли различные салаты с майонезом, рыбные и мясные блюда, десерты.
– Работа кафе на время проверки приостановлена на трое суток. Общее количество лиц, употреблявших пищу в кафе 1 сентября, уточняется, – сообщили в ОГА.
О ситуации уведомлены соответствующие подразделения Госпродпотребслужбы, которые осуществляют обследование в очаге инфекции.
Напомним, 14 подростков отравились в оздоровительном комплексе на Буковине.
Фото: dreamstime.