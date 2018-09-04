На Кировоградщине 4-летний ребенок сгорел на сеновале

В пгт Новогородка Кировоградской области вспыхнул пожар на территории частного домовладения, в результате которого погиб 4-летний ребенок.
Сообщение о пожаре на ул. Коцюбинского в пгт Новгородка поступило 3 сентября в 15.45, передает ГСЧС.
На месте вызова спасатели выяснили, что горит 3 т сена и 20 м² сеновала на территории частного домовладения.
– Во время тушения пожара было обнаружено тело ребенка, 2014 г.р., – говорится в сообщении.
Фото: ДСНС
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В 16.15 пожар был локализован, а в 17.27 – ликвидирован. Огонь тушили 5 спасателей и 1 машина.
Обстоятельства смерти ребенка и причина пожара устанавливаются.
К слову, в Киеве мужчина умер из-за толкотни в маршрутке – он выпал из салона и ударился головой об асфальт.
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