В Одессе на станции технического обслуживания произошел пожар, который спровоцировал взрывы.

В Одессе на станции технического обслуживания произошел пожар, в результате которой произошло несколько взрывов и пострадали 4 спасателя, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

Спасатели установили, что горят смазочные материалы и неизвестные вещества на складе на первом и втором этажах.

– Постоянно возникали взрывы неизвестного происхождения. Вследствие интенсивного горения в 21.19 произошло обрушение крыши и пожар распространился на площадь 150 кв. м, – говорится в сообщении.

Пострадавших спасателей с повреждениями разной степени доставили в лечебные учреждения.





На СТО в Одессе произошли взрывы – есть пострадавшие / 3 фотографии

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К слову, на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области произошла утечка 25-30 кг хлора.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области