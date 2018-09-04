В Одессе на станции технического обслуживания произошел пожар, который спровоцировал взрывы.
В Одессе на станции технического обслуживания произошел пожар, в результате которой произошло несколько взрывов и пострадали 4 спасателя, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.
Спасатели установили, что горят смазочные материалы и неизвестные вещества на складе на первом и втором этажах.
– Постоянно возникали взрывы неизвестного происхождения. Вследствие интенсивного горения в 21.19 произошло обрушение крыши и пожар распространился на площадь 150 кв. м, – говорится в сообщении.
Пострадавших спасателей с повреждениями разной степени доставили в лечебные учреждения.
На СТО в Одессе произошли взрывы – есть пострадавшие / 3 фотографии
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К слову, на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области произошла утечка 25-30 кг хлора.
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области
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