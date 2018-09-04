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На столичном рынке произошла стрельба – есть пострадавшие

На столичном Печерске произошла стрельба. В результате происшествия получил ранения из травматического оружия охранник рынка, его доставили в больницу.

– Предварительно установлено, что конфликт возник между охранником и двумя неизвестными. Охранник сделал замечание мужчинам, которые разбросали блоки. Те в ответ выразили возмущение и набросились на оппонента с кулаками. В разгар драки один из неизвестных достал оружие и сделал несколько выстрелов. После совершенного мужчины сразу убежали, – рассказали в пресс-службе полиции Киева.

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Охранника доставили в больницу с ранением лица и шеи, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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На столичном рынке произошла стрельба – есть пострадавшие / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе девушка 1996 года рождения совершила несколько выстрелов в мужчину.

Фото: полиция Киева.

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