В Фастове (Киевская область) в чемодане на колесиках нашли расчлененное тело женщины.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

– Ужасную “находку” – чемодан на колесиках с растерзанным телом, обнаружила вблизи железнодорожного пути в городе Фастов прохожая и сообщила в полицию, – говорится в сообщении.

Во время проведения следственно-розыскных действий уже через несколько часов полицейский пес привел правоохранителей к дому подозреваемого в убийстве и расчленении тела своей сожительницы. Им оказался 41-летний неработающий местный житель.

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Как рассказал задержанный, во время распития алкогольных напитков между ними возникла ссора, в результате которой он ударил женщину по голове. Когда понял, что сожительница мертва, решил избавиться от тела, расчленив его топором и ножом.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли предметы, указывающие на непосредственную причастность мужчины к совершению преступления.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.



Под Киевом мужчина расчленил сожительницу и спрятал в чемодане (18+) / 2 фотографии

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