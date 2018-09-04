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Под Киевом мужчина расчленил сожительницу и спрятал в чемодане (18+)

В Фастове (Киевская область) в чемодане на колесиках нашли расчлененное тело женщины.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

– Ужасную “находку” – чемодан на колесиках с растерзанным телом, обнаружила вблизи железнодорожного пути в городе Фастов прохожая и сообщила в полицию, –  говорится в сообщении.

Во время проведения следственно-розыскных действий уже через несколько часов полицейский пес привел правоохранителей к дому подозреваемого в убийстве и расчленении тела своей сожительницы. Им оказался 41-летний неработающий местный житель.

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Как рассказал задержанный, во время распития алкогольных напитков между ними возникла ссора, в результате которой он ударил женщину по голове. Когда понял, что сожительница мертва, решил избавиться от тела, расчленив его топором и ножом.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли предметы, указывающие на непосредственную причастность мужчины к совершению преступления.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Под Киевом мужчина расчленил сожительницу и спрятал в чемодане (18+) / 2 фотографии

Напомним, 27 августа мексиканец жестоко убил украинку, заманив ее к себе в квартиру.

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