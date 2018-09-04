Мощный тайфун в Японии: ветер до 172 км/ч, миллионы людей эвакуируют

Японию накрыл самый мощный тайфун за последние 25 лет. Власти готовят эвакуацию более миллиона человек.
Тайфун Джеби начался в западных районах, он сопровождался сильными ливнями и порывами ветра скоростью до 172 км/ч, сообщает ВВС.
В заливе Осака ветер столкнул танкер с мостом, в результате чего тот разрушился, в Киото сильный порыв сорвал крышу железнодорожной станции.
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Жителей предупредили о высоких волнах, наводнениях и оползнях. Десятки тысяч людей остались без электроэнергии.
Местные СМИ пишут, как минимум, о двоих погибших.
Ранее Факты ICTV писали, что в Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима: столб пепла из его кратера поднялся на высоту 4,7 километра.
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