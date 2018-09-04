Резали двумя ножами. Подробности убийства ученого Шитюка

Загадочное убийство Николая Шитюка произошло в съемной квартире в Николаеве. Исследователю Голодомора нанесли 17 ножевых ранений. Кто охотился на известного ученого, узнавали Чрезвычайные новости.
Загадочное убийство Николая Шитюка совершили в Николаеве. Над известным ученым жестоко расправились в арендованной квартире.
Тело нашли с 17-ю ножевыми ранениями – в грудь, спину и шею. Резали как минимум двумя ножами.
Одно из лезвий сломалось от пыток и застряло в спине пострадавшего.
Интересно, что жилье профессор снял буквально на 3 часа. Когда хозяйка пришла забрать ключи, нашла Шитюка убитым.
С места кровавой резни исчезли деньги, банковские карточки и личные вещи умершего.
Кто охотился на известного ученого? С кем Шитюк планировал встретиться в съемной квартире на считанные часы?
Подробнее – в сюжете Чрезвычайных новостей.
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Ранее стало известно, что полиция задержала злоумышленника, причастного к убийству ученого Николая Шитюка.