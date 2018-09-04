На территории предприятия Черкассыгазстрой сотрудники выявили разлив ртути, который стал самым крупным в 2018 году.
Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.
Приехавшие на вызов спасатели собрали в общей сложности 9 кг ядовитого вещества.
Отмечается, что инцидент произошел 3 сентября.
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– На территории КП Черкассыгазстрой обнаружен разлив полтора килограмма и пять резиновых колб с ядовитым веществом весом девять килограмм. Это самое большое количество ртути, которую одновременно были изъяты на месте происшествия в этом году, – говорится в сообщении.
Собранную ртуть передали на утилизацию.
В Черкассах произошла крупная утечка ртути / 3 фотографии
К слову, на Херсонщине пограничники сообщили о химическом загрязнении воздуха с территории оккупированного Крыма.
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