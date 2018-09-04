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В Харькове троллейбус протаранил остановку

В центре Харькова троллейбус врезался в остановку общественного транспорта на улице Сумской.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел около 14.00, сообщает Х****й Харьков.

Читайте: На остановке в Киеве столкнулись автобус и троллейбус – скорая увезла 4 пострадавших

Троллейбус протаранил своим правым верхним углом стеклянную остановку. В момент происшествия там находились люди. Мужчину засыпало стеклом, которое посыпалось после удара.

К слову, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове автомобиль Lexus влетел в толпу. В результате ДТП погибли 6 человек.

Фото: Х****й Харьков.

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