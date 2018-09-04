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В Киеве мать воткнула нож в грудь 7-летнему сыну

В Киеве арестовали женщину, которая во время ссоры нанесла ножевое ранение своему 7-летнему сыну.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В ведомстве напомнили, что 2 сентября, находясь в собственной квартире на ул. Николаева в Деснянском районе столицы, 37-летняя киевлянка в состоянии алкогольного опьянения нанесла 7-летнему мальчику удар ножом в область грудной клетки. В результате ребенок получил проникающее ранение диафрагмы и был госпитализирован в больницу.

Сейчас злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

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За совершенное женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, добавили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве первокурсник устроил резню в общежитии НАУ.

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