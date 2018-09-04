В Запорожской области произошел обвал на шахте. Погиб горняк

На шахте Эксплуатационная, которая принадлежит Запорожскому железорудному комбинату, в селе Малая Белозерка произошел обвал породы, погиб один человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

Инцидент произошел в 4.25 на глубине 940 метров. Под завалом оказался проходчик 11 участка.

– На ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия прибыли спасатели 7-го взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда ДСНС Украины. В 5.34 тело 33-летнего погибшего изъяли из-под завала, – говорится в сообщении.

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Всего на момент обрушения в шахте находилось 424 горняка. Угрозы их жизни нет.

На данный момент, работы на участке приостановлены, другие работают в штатном режиме.

Обстоятельства и причина инцидента устанавливается.

Напомним, в мае в селе Междуречье (Львовская область) произошел обвал на шахте, из-за которого четверо шахтеров оказались заблокированными под землей.