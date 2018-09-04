В индийском городе Калькутта обрушился мост, в результате чего погибли минимум пять человек, еще 15 оказались в ловушке.

Под завалами находятся несколько машин и один микроавтобус, сообщает Mirror.

Восемь раненых были доставлены в Калькуттский медицинский научно-исследовательский институт, еще девять – в близлежащую больницу.

На месте работают спасатели, медики и пожарные.

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Мост Майерхат расположен в одном из самых старых районах города. Отмечается, что он был отремонтирован буквально в прошлом месяце. Причина аварии пока неизвестна.







В Индии в час пик рухнул мост – есть жертвы / 4 фотографии

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Фото: News18 Assam & NE‏