Около 1.50 ночи на Жасминовом бульваре в Харькове в результате взрыва самодельного устройства пострадал мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
Взрывной предмет бросил неизвестный мужчина.
Пострадавший от взрыва мужчина получил осколочное ранение, состояние его здоровья удовлетворительное.
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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника.
Ночью в Харькове прогремел взрыв. Ранен мужчина / 2 фотографии
Напомним, вечером 3 сентября в Одессе на станции технического обслуживания произошел пожар, который спровоцировал взрывы.
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