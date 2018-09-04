Около 1.50 ночи на Жасминовом бульваре в Харькове в результате взрыва самодельного устройства пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Взрывной предмет бросил неизвестный мужчина.

Пострадавший от взрыва мужчина получил осколочное ранение, состояние его здоровья удовлетворительное.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника.



Ночью в Харькове прогремел взрыв. Ранен мужчина / 2 фотографии

Напомним, вечером 3 сентября в Одессе на станции технического обслуживания произошел пожар, который спровоцировал взрывы.