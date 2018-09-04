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Выбежала на колею: в Одессе женщину насмерть сбил трамвай

В Одессе женщина испугалась проезжающего автотранспорта и выбежала на обособленную трамвайную колею в не предназначенном для перехода месте. Ее насмерть сбил трамвай.

Об этом сообщает местный сайт Думская.

От полученных травм женщина погибла на месте. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

В КП Одесгорэлектротранс рассказали, что женщина испугалась проезжающего автотранспорта и выбежала на обособленную трамвайную колею в непредназначенном для перехода месте.

Читайте: Выпал и ударился головой. Мужчина умер после толкотни в маршрутке

Напомним, как в Киеве мотоцикл протаранил троллейбус.

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