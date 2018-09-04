Выпал и ударился головой. Мужчина умер после толкотни в маршрутке

В Киеве 43-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве по неосторожности. Он толкнул пассажира маршрутки – тот выпал из салона и умер.

Трагедия произошла на Большой Кольцевой улице в Святошинском районе Киева, сообщает полиция.

По предварительной информации, на остановке общественного транспорта в маршрутном автобусе между двумя мужчинами произошел конфликт.

В результате один из них толкнул другого, от чего тот потерял равновесие, выпал из салона на улицу и ударился головой об асфальт.

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От полученной травмы потерпевший скончался в карете скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают его личность.

Другого участника конфликта задержали. Им оказался 43-летний уроженец Житомирской области.

Начато уголовное производство по статье Убийство по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Тем временем в Киеве арестовали женщину, которая во время ссоры вонзила нож в грудь 7-летнему сыну.

Фото: Pixabay