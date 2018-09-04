PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Выпал и ударился головой. Мужчина умер после толкотни в маршрутке/

Выпал и ударился головой. Мужчина умер после толкотни в маршрутке

В Киеве 43-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве по неосторожности. Он толкнул пассажира маршрутки – тот выпал из салона и умер.

Трагедия произошла на Большой Кольцевой улице в Святошинском районе Киева, сообщает полиция.

По предварительной информации, на остановке общественного транспорта в маршрутном автобусе между двумя мужчинами произошел конфликт.

В результате один из них толкнул другого, от чего тот потерял равновесие, выпал из салона на улицу и ударился головой об асфальт.

Читайте: Не возят, а убивают. Опасные украинские маршрутки

От полученной травмы потерпевший скончался в карете скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают его личность.

Другого участника конфликта задержали. Им оказался 43-летний уроженец Житомирской области.

Начато уголовное производство по статье Убийство по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Тем временем в Киеве арестовали женщину, которая во время ссоры вонзила нож в грудь 7-летнему сыну.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вбивство Миколи Шитюка
Резали двумя ножами. Подробности убийства ученого Шитюка
В Киеве мать воткнула нож в грудь 7-летнему сыну
В честь Маккейна: Порошенко предложил переименовать улицу в Киеве
Селфі
Пыталась сделать селфи: в Киеве пьяная учительница выпала из окна – СМИ
Дисплеи и парты-трансформеры: в Киеве открыли “умную школу”
В Киеве мотоцикл протаранил троллейбус, есть пострадавшие
Похищение ребенка в центре Киева: подробности
В Николаеве убили исследователя Голодомора Николая Шитюка – СМИ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка