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С начинкой: в Киеве продавали хлеб с личинками

В киевском супермаркете покупатели обнаружили хлеб с запеченными личинками.

Автор снимка утверждает, что батон с личинками он купил в супермаркете на проспекте Правды, сообщает Kyiv LIVE.

Читайте: Уплетает за обе щеки! В супермаркете Киева кот ест колбасу с прилавка

Если Вы когда-то мечтали поехать в Камбоджу, в этом нет необходимости. Хлеб с запеченными личинками уже на прилавках, – написал автор фото.

Мы также собрали правила, которые помогут отстоять свои права в супермаркете и не стать жертвами недобросовестных торговцев.

Фото: Kyiv LIVE, dreamstime.

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