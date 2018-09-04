С начинкой: в Киеве продавали хлеб с личинками

В киевском супермаркете покупатели обнаружили хлеб с запеченными личинками.
Автор снимка утверждает, что батон с личинками он купил в супермаркете на проспекте Правды, сообщает Kyiv LIVE.
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Если Вы когда-то мечтали поехать в Камбоджу, в этом нет необходимости. Хлеб с запеченными личинками уже на прилавках, – написал автор фото.
Мы также собрали правила, которые помогут отстоять свои права в супермаркете и не стать жертвами недобросовестных торговцев.
Фото: Kyiv LIVE, dreamstime.
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