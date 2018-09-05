В Лисичанске Луганской области спецназовцы обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать школу искусств.

– В 08.00 к Лисичанского школы-искусств ворвался мужчина и заявил, что у него бомба и граната и он взорвет школу, если ему не приведут человека, который перепишет историю Украины. Группа захвата за считанные секунды обезвредила подрывника, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Луганской области.

Из школы немедленно были эвакуированы директор и завуч. Учебный процесс начинается в девять часов и детей в школе не было.

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Взрывателем оказался 30-летний житель села Титаровка Старобельского района, сбежавший из тубдиспансера. На вопрос полицейских, где бомба, ответил – в голове. Сейчас с мужчиной работают сотрудники следственно-оперативной группы Лисичанского отдела полиции и следователи следственного управления.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.







Хотел переписать историю Украины. Мужчина угрожал взорвать школу / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове в результате взрыва самодельного устройства пострадал мужчина.

Фото: ГУ НП в Луганской области.