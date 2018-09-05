PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Прорвало трубу. В центре Киева на дороге образовалось озеро/

Прорвало трубу. В центре Киева на дороге образовалось озеро

Возле станции метро Арсенальная в Киеве прорвало трубу.

Прорив труби у Києві

На месте провала образовалось озеро, сообщает dtp.kiev.ua.

– В Киеве у метро Арсенальная произошел прорыв трубы и масштабный провал на проезжей части: образовалось новое озеро, где можно бесплатно искупаться и подлечить кости грязями, – говорится в сообщении.

Читайте: Высотой в 3 этажа! В Киеве возле детской площадки бьет гейзер

Недавно на проспекте Победы в Киеве прорвало трубу. Поток воды бил на высоту в несколько этажей.

Фото: dtp.kiev.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На столичном рынке произошла стрельба – есть пострадавшие
Куда пойти с детьми на выходных в Киеве: топ-8 мест
Вода
Киев отключат от холодной воды – СПИСОК УЛИЦ
Выпал и ударился головой. Мужчина умер после толкотни в маршрутке
В Киеве мать воткнула нож в грудь 7-летнему сыну
В честь Маккейна: Порошенко предложил переименовать улицу в Киеве
Селфі
Пыталась сделать селфи: в Киеве пьяная учительница выпала из окна – СМИ
Дисплеи и парты-трансформеры: в Киеве открыли “умную школу”
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка