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Прострелили обе ноги: в Одессе напали на волонтера Андрея Вагапова

Вечером 5 сентября в Одессе неизвестные напали на волонтера Андрея Вагапова.

стрельба в одессе

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Одесской области.

Пострадавшего с ранением обеих ног доставили в больницу. Ему оказана необходимая помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полицейские продолжают осмотр места происшествия. Меры по установлению лиц злоумышленников продолжаются.

Издание Думская сообщает, что стреляли в волонтера Алексея Вагапова.

– Его жизни на данный момент ничего не угрожает. Его госпитализировали и сделали рентген, зафиксировано два ранения из неизвестного оружия, скорее всего, травмата, –  заявил советник главы ГУНП Руслана Форостяк.

Сам Вагапов в Facebook сообщил, что ему стало хуже, открылось кровотечение.

– Еще и сознание потерял. Оставили в больнице, – написал он.

Андрей Вагапов – активист, волонтер, опекающий участников боевых действий на востоке.

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Прострелили обе ноги: в Одессе напали на волонтера Андрея Вагапова / 2 фотографии
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