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Смертельное ДТП в Ровенской области: пьяный водитель насмерть сбил девушку

В поселке Заречное (Ровенская область) пьяный водитель сбил 17-летнюю девушку.

ДТП

В поселке Заречное (Ровенская область) 50-летний водитель Таврии, который находился в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 17-летнюю девушку, сообщает пресс-служба ГУНП в Ровенской области.

По информации полиции, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и на обочине совершил наезд на девушку. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Содержание алкоголя в крови водителя составляло 2,5 промилле. Мужчину задержали.

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Смертельное ДТП в Ровенской области: пьяный водитель насмерть сбил девушку / 2 фотографии

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

К слову, в центре Харькова троллейбус врезался в остановку общественного транспорта на улице Сумской.

Фото: пресс-служба ГУНП в Ровенской области

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