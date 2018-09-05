В поселке Заречное (Ровенская область) пьяный водитель сбил 17-летнюю девушку.
В поселке Заречное (Ровенская область) 50-летний водитель Таврии, который находился в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 17-летнюю девушку, сообщает пресс-служба ГУНП в Ровенской области.
По информации полиции, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и на обочине совершил наезд на девушку. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Содержание алкоголя в крови водителя составляло 2,5 промилле. Мужчину задержали.
Смертельное ДТП в Ровенской области: пьяный водитель насмерть сбил девушку / 2 фотографии
Читайте: Выбежала на колею: в Одессе женщину насмерть сбил трамвай
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
К слову, в центре Харькова троллейбус врезался в остановку общественного транспорта на улице Сумской.
Фото: пресс-служба ГУНП в Ровенской области
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+