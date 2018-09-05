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Столб дыма и пробка: в Киеве горит ресторан

В Киеве на Лукьяновке загорелся ресторан.  

Горит ресторан Ланселот, сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте: Пожар в Киеве: Петровку окутал дым

Бойцы ГСЧС и полиция на месте. Причину возгорания установит следствие. Серьезные пробки в обе стороны.

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Столб дыма и пробка: в Киеве горит ресторан / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье на улице Воронежской загорелась квартира на третьем этаже. В этот момент дома находился 12-летний мальчик, который спасаясь от огня, выпрыгнул из окна.

Фото: Киев Оперативный

Видео: dtp.kiev.ua.

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