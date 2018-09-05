В приюте Одессы подросток насиловал младших детей

В Одессе в областном приюте 16-летний подросток почти год избивал и насиловал мальчиков из младших групп.

Об этом рассказал в Facebook советник губернатора Одесской области Артем Поланский.

По его словам, этот парень попал в приют еще в 2015 году, когда ему было 13 лет, был тихим и болезненным.

Он взрослел и начал проявлять сексуальное желание. Парень бродил ночью голым по приюту, насиловал детей младшей группы, а в случае отказа – издевался над ними и бил. Началось это примерно в декабре 2017 года. Известно об этом стало случайно в конце августа.

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Больше всего пострадал 8-летний мальчик, который три месяца спал под кроватью и боялся вставать ночью в туалет.

Все факты насилия подтвердились, началось расследование.

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