В Коломые конфликт закончился перестрелкой – есть пострадавшие

В Коломые Ивано-Франковской области конфликт между несколькими людьми закончился стрельбой.

С места происшествия в районную больницу забрали двух человек с ранениями нижних конечностей, сообщает местный телеканал НТК.

Им понадобилась хирургическое вмешательство. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. По предварительной информации, стреляли из гладкоствольного и травматического оружия.

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Коломыйский отдел полиции открыл уголовное производство по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Ранее Факты ICTV писали, что на столичном Печерске произошла стрельба. В результате происшествия получил ранения из травматического оружия охранник рынка, его доставили в больницу.

Фото: dreamstime.