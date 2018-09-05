PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Коломые конфликт закончился перестрелкой – есть пострадавшие/

В Коломые конфликт закончился перестрелкой – есть пострадавшие

В Коломые Ивано-Франковской области конфликт между несколькими людьми закончился стрельбой.

С места происшествия в районную больницу забрали двух человек с ранениями нижних конечностей, сообщает местный телеканал НТК.

Им понадобилась хирургическое вмешательство. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. По предварительной информации, стреляли из гладкоствольного и травматического оружия.

Читайте: В Одессе девушка устроила стрельбу на улице: ранен мужчина

Коломыйский отдел полиции открыл уголовное производство по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Ранее Факты ICTV писали, что на столичном Печерске произошла стрельба. В результате происшествия получил ранения из травматического оружия охранник рынка, его доставили в больницу.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка