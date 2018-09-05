Задушили и закопали: в Киеве супруги убили свою знакомую

Злоумышленники хитростью выманили женщину за город, где ее убили и закопали.

Деснянский районный суд г. Киева приговорил супругов к 12 годам лишения свободы. Их обвинили в убийстве знакомой.

Как стало известно, план покушения супруги разработали заранее.

Согласно этому плану, они пригласили потерпевшую на совместный отдых за город. По дороге в заведение супруга попросила остановить автомобиль. В то время, пока она следила за окружающей обстановкой, ее муж остался в машине и задушил женщину. Тело вывезли и закопали в лесу.

Кроме того, супруги похитили автомобиль, на котором скрылись с места преступления.

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Отметим, что свою вину злоумышленники не признали, утверждая, что никакого отношения к убийству не имеют. Также, муж заявил, что работники полиции предложили признать ему вину в содеянном, пообещав отпустить жену.

Напомним, в Ивано-Франковской конфликт между несколькими людьми закончился стрельбой.